Tacconi a 4-4-2: "Questa Juve fa paura e il Bayern l'ha capito"

"Fa bene Allegri a credere nella qualificazione? Ci mancherebbe che non ci credesse. Ha dato carica a tutto l'ambiente, soprattutto vedendo il secondo tempo. Dopo il 2-0 la Juve si è svegliata, ha tirato fuori gli attributi". parola dell'ex portiere bianconero Stefano Tacconi in esclusiva a 4-4-2. "Allegri ha poi indovinato i cambi, soprattutto Hernanes: c'è stata una svolta caratteriale che ha scombussolato la fase difensiva dei tedeschi. Non è facile affrontare una squadra come il Bayern che con il possesso non ti fa vedere la palla".

"Adesso per passare la Juve deve vincere e forse questo può avvantaggiare i bianconeri che secondo me possono davvero fare una gara importante - ha proseguito Tacconi - L'atteggiamento del Bayern al ritorno sarà molto diverso rispetto a quello che hanno di solito. Lewandoswki ostacola la visuale di Buffon sul primo gol del Bayern? Sono situazioni che un portiere non può prevedere, dopo un rimpallo Muller ha avuto la meglio e ha fatto gol. Dybala meglio di Lewandowski? Alla Juve hanno un allenatore che sa chi può rendere al meglio in ogni partita. Però più che i singoli è fondamentale il gruppo che se è unito è fortissimo. Dopo che hanno fatto una cavalcata impressionante in campionato un calo fisico ci può stare. Difficile rituffarsi in campionato dopo l'Europa? Secondo me l'Inter capita a fagiolo per la Juve, perché è una gara che non ti lascia il tempo di rilassarti e se vinci il derby d'Italia riprendi la fiducia per affrontare al meglio il ritorno degli ottavi di Champions tra due settimane".