Tacchinardi a 4-4-2: "Higuain-Bonucci? Frasi fraintese"

In diretta a “4-4-2”, il programma trasmesso in live streaming sul sito www.sportmediaset.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è intervenuto Alessio Tacchinardi: “Le mie dichiarazioni sulla squalifica di Higuain e quella mancata di Bonucci? Le mie parole sono state male interpretate. Io ho parlato del gesto di Higuain che era da sanzionare così come quello di Bonucci. Ho giocato 12 anni nella Juventus, posso essere simpatizzante ma non sono stipendiato e non lavoro per la società bianconera. Per me Bonucci era da sanzionare oltre l’ammonizione, ma il cattivo comportamento di Higuain è evidentissimo, come Totti qualche anno fa con Rizzoli che non lo espulse. Ma questo non vuol dire che la Juventus vince i campionati grazie agli aiuti. Le mie dichiarazioni di ieri sono state storpiate e strumentalizzate, forse avrei fatto meglio a stare zitto in questo momento. E’ una situazione in cui tutto viene esasperato alla follia. Io comunque chiedo scusa ai tifosi che hanno letto l’interpretazione sbagliata delle mie parole. Spero che questa vicenda sia finita qui e che possa tornare a parlare di calcio, che è quello che voglio fare. Il campionato è chiuso? No, secondo me no, indipendentemente dalla squalifica di Higuain, perché il Napoli conserva comunque un grande potenziale offensivo. Sicuramente la Juve ha dato uno strappo importante, ha fatto una rimonta straordinaria, dimostrando una forza mentale incredibile. Ma per lo Scudetto non è finita.”.