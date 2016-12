Taarabt: "Balotelli non è un campione"

11:37 - "Balo? Tutti mi dicevano che era fortissimo, io ci ho giocato e posso dire che è forte, ma non mi è parso un giocatore di classe mondiale. È un giocatore normale, non un fenomeno". A ridimensionare SuperMario è l'ex compagno al Milan, Adel Taarabt, che definisce la punta del Liverpool "uno che tira forte ma non gioca per la squadra, oppure se lo fa come adesso a Liverpool poi non segna. Ha avuto tante chance, dal City al Milan, e le ha sprecate".

Insomma, niente di che. Uno che ci sa fare, per carità, ma nemmeno lontanamente un campione. Così, come se fosse il suo peggior nemico e non un ex compagno di squadra. E' dire che solo la scorsa estate lo aveva paragonato a Ibra, perché "Balo ti fa vincere".Taarabt, tornato al Qpr dopo l'esperienza milanista, spera ancora di vestire la maglia rossonera: "Speriamo l'anno prossimo di riuscire a tornare - dice -. Quando sono tornato dopo il prestito al Milan, l'ho detto subito a Redknapp e lui si è imbufalito e messo subito contro di me. Mi ha voluto Seedorf in rossonero, poi Inzaghi ha optato per altri nomi, ma io per tornare al Milan rinuncerei anche a soldi. Il calcio inglese è più bello e di alto livello, ma io preferisco l'Italia".