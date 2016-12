Szczesny: "Se l'Arsenal vincerà la Premier, farò la figura dell'idiota"

"Premier all'Arsenal? Farei la figura dell'idiota...", a dirlo è Wojciech Szczesny che in estate ha lasciato in prestito i Gunners per trasferirsi a Roma . Il portiere scherza: "Nel mio periodo lì non ho mai vinto niente e se ora dovessero farlo la gente penserebbe 'ecco, Szczesny era il problema dell'Arsenal'. Sto scherzando ovviamente, ma in fondo è vero. Ovviamente mi spiace, ma resto un grande tifoso".

Il polacco a luglio dovrebbe tornare a Londra, ma potrebbe anche continuare la sua esperienza in Serie A: "Finora non ho avuto problemi di comunicazione, tutti in squadra parlano un ottimo inglese. Imparare l'italiano? Per il momento mi concentro di più sul calcio giocato. Non so per quanto tempo resterò a Roma, ovviamente se ci sarà l'occasione di restare più a lungo dedicherò più tempo ad apprendere l'italiano. E non escludo che ciò accada. Potrebbe non essere la soluzione ideale, ma qui a Roma mi trovo davvero bene".