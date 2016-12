Swansea, Shelvey litiga con un tifoso: "Ti aspetto nel parcheggio dello stadio..."

Post partita agitato a Oxford, dove ieri la squadra di casa ha clamorosamente eliminato lo Swansea al terzo turno di Fa Cup. Al termine del match, il giocatore dei gallesi Jonjo Shelvey si è diretto sotto lo spicchio riservato ai tifosi ospiti per salutarli, ma ha dovuto fare i conti con la rabbia e con gli insulti di un sostenitore, furioso per la sconfitta (3-2). La reazione è stata immediata: il centrocampista, con gesti inequivocabili, ha invitato il tifoso a spostarsi nel parcheggio dello stadio, per proseguire la discussione a quattr'occhi.