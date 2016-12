Swansea, i giocatori "Abbiamo cercato su Google chi è Guidolin"

"So tutto su Guidolin adesso: domenica sera l'ho cercato su Google. Sono sicuro che abbiano fatto lo stesso tutti i miei compagni di squadra - ha detto Williams -. Ora sappiamo tutto del suo passato, ma non ci interessa molto chi è arrivato". Il racconto di Williams è ai limiti del grottesco. "Ci hanno detto: 'Questo è il vostro allenatore'. Noi dobbiamo ascoltarlo, dare il massimo e aiutarlo ad ambientarsi il più in fretta possibile".



La stampa inglese ha chiesto a Williams se almeno era consapevole del fatto che Guidolin fosse in tribuna a scrutare la sua nuova squadra: "Sapevamo che ci stava guardando e come sempre quando c'è un nuovo allenatore volevamo fare bella figura, ma soprattutto volevamo vincere per il club e per Curtis".