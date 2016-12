Svolta Cagliari, Zeman a un passo dall'esonero: "Non so nulla"

11:30 - Sono minuti decisivi in Sardegna: Zdenek Zeman è vicinissimo all'esonero dal Cagliari. La proprietà sta decidendo il cambio in panchina visti gli ultimi risultati negativi della squadra: non solo la sconfitta con la Juve, ma i quattro punti conquistati nelle ultime otto giornate con lo spettro della Serie B. Esonero non ancora ufficiale con il club che deve prima risolvere la questione contruattale con il tecnico. In pole position c'è Walter Zenga.

All'uscita dal centro sportivo del Cagliari, Zeman non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. Il tecnico boemo non ha voluto commentare il momento della squadra, né tantomeno le voci di un possibile esonero, limitandosi ad augurare buon Natale ai giornalisti.



Il tecnico boemo è poi partito in aereo per Roma (è atterrato alle 17), dove è stato intercettato dal nostro Marco Cherubini cui ha spiegato di non sapere nulla di un suo possibile esonero. Zeman ha poi raccontato di essere passato in sede stamattina a salutare e a fare gli auguri precisando che "nessuno mi ha prospettato nulla". Smentiti anche eventuali contatti con il presidente Giulini "che si trova a Milano e non ho visto né sentito. E' chiaro che le decisioni di questo genere attengono solo al presidente".