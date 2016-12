Svezia, tifoso aggredisce il portiere e minaccia: "Ho una bomba"

Attimi di tensione in Svezia durante il match di campionato tra Jonkopings Sodra e Ostersunds. La partita è stata sospesa dopo che un ragazzo mascherato ha invaso il campo colpendo in testa Aly Keita, portiere ospite. Non solo, atterrato dalla sicurezza e arrestato il 17enne uscendo dal campo ha dichiarato di aver piazzato un ordigno in tribuna generando un allarme rivelatosi poi infondato. "Sono infuriato e scioccato" ha commentato il portiere.