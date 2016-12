Svezia, Ibrahimovic vuole partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016

Zlatan Ibrahimovic alle Olimpiadi di Rio 2016 . Questo è l'ultimo desiderio del fuoriclasse svedese che, dopo le fatiche all'Europeo in Francia, vorrebbe partecipare come fuoriquota ai Giochi olimpici in Brasile con la Svezia under 23. Una corsa a una medaglia olimpica che - secondo Sport - ha fatto storcere il naso a José Mourinho . Se Ibra firmasse con lo United , la partecipazione olimpica gli farebbe saltare le prime due gare di Premier League.

Interrogato ancora una volta sul suo futuro, Ibrahimovic non ha smosso la situazione di stallo: "Dove vado? Ancora non posso dirlo".