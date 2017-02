Sutton, Wayne Shaw e la torta mangiata: il portiere ora rischia di finire sotto inchiesta

La torta salata divorata in panchina durante il match con l'Arsenal, nel giro di poche ore, ha fatto diventare Wayne Shaw una vera e propria star sul web. Ora, però, proprio lo spuntino che l'ha reso celebre potrebbe costare qualche guaio al 45enne portiere di riserva del Sutton, che - come riferito dal Guardian - rischia di finire sotto inchiesta per mano della federcalcio inglese a causa di alcune scommesse delle quali Shaw era a conoscenza.