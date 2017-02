Sutton, Wayne Shaw e la torta mangiata: il portiere finisce sotto inchiesta e si dimette

La torta salata divorata in panchina durante il match con l' Arsenal , nel giro di poche ore, ha fatto diventare Wayne Shaw una vera e propria star sul web. Ora, però, proprio lo spuntino che l'ha reso celebre è costato caro al 45enne portiere di riserva del Sutton , che si è dimesso dopo essere finito sotto inchiesta per mano della federcalcio inglese a causa di alcune scommesse delle quali Shaw era a conoscenza.

Il Guardian spiega che, prima dell'ottavo di finale di Fa Cup disputato ieri sera tra l'Arsenal e il club di quinta divisione, Sun Bets (un'agenzia di scommesse) aveva quotato (8 a 1) la possibilità che Shaw mangiasse una torta in panchina. Una scommessa della quale il portiere era a conoscenza e, inoltre, pare che alcuni suoi amici ci abbiano addirittura puntato. "Mi avevano detto della quota e non avevo mangiato niente tutto il giorno - ha raccontato Shaw -. Perdevamo 2-0, tutti i cambi erano già stati fatti e così ho pensato di poter dare un po' di materiale su cui scherzare". Ecco spiegato, così, il gesto del portiere, che però ora rischia grosso visto che il regolamento della Fa impedisce a un giocatore di scommettere (o indurre a scommettere) su una qualsiasi situazione inerente a un match. Intanto il presidente del Sutton, Bruce Elliot, promette che il portiere "sarà riportato coi piedi per terra" visto che tutta questa notorietà "gli ha dato un po' alla testa".