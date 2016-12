Suso a Inzaghi: "Se vuole, gioco già contro la Lazio"

15:56 - Suso, 21 anni, primo giorno a Milanello. Tiepida attesa, colpa del Milan che ha inciampato e di brutto e si parla soprattutto di questo, ma orgoglio di Galliani e non solo: è arrivato in rossonero con sei mesi di anticipo sul previsto, proprio perché Pippo Inzaghi ha bisogno (forse, ma bisogna provarci) anche del suo talento per ridare al Milan la qualità che manca. Chissà.

E così il neo-milanista, intervistato da Milan Channel, ha detto quello che pensa. "Sono contento di essere qui e di essere parte di questa squadra. Mi sono allenato con il gruppo oggi. Ho parlato con Diego Lopez ma anche con gli altri, mi sto trovando bene. La posizione in classifica verrà di partita in partita, dobbiamo lavorare per rincorrere il terzo posto, dobbiamo lavorare poi vediamo partita dopo partita quello che succede".

E poi. "È stato molto bello visitare il Museo, ho visto tutta la storia del Milan. Quando ero piccolo il mio idolo del Milan era Kakà. L’8 era un numero disponibile, è un numero che mi piace, va bene per un centrocampista. Posso giocare in mezzo al campo, principalmente sulla destra, ma sono a disposizione del mister, giocherò dove ce ne sarà bisogno. Ho una buona qualità tecnica, soprattutto in fase offensiva. Io sono già disponibile per la partita contro la Lazio, mi sto già allenando e sto bene. Cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia".



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X