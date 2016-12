Supercoppa: tutto in una notte tra Juventus e Napoli

17:47 - Sale l'attesa per Juventus-Napoli: alle 18:30 a Doha andrà in scena la finalissima di Supercoppa italiana. I bianconeri, trionfatori nelle ultime due edizioni, vogliono calare il tris. Dall'altra parte gli azzurri cercano il riscatto dopo un'inizio di stagione non esaltante. Formazioni praticamente già decise con Benitez che ha il dubbio Hamsik: lo slovacco è comunque favorito su De Guzman. Allegri si affida a Tevez-Llorente.

Il cielo è sereno sotto la Mole: la truppa di Allegri recita ancora il ruolo di battistrada in Serie A e quest'anno, a differenza del precedente, ha strappato pure il pass per gli ottavi di Champions. La Supercoppa sarebbe un'ulteriore ciliegina, che tra l'altro farebbe della Juventus la squadra che ha vinto più volte il titolo, staccando il Milan (sono ferme entrambe a quota 6, ndr).

Terza partecipazione per il Napoli e terzo scontro con la Vecchia Signora: nel 1990 finì con un clamoroso 5-1 in favore dei partenopei, due anni fa il successo degli uomini di Conte 4-2 ai supplementari tra mille polemiche.

In Qatar la formazione di Benitez ha l'opportunità di servire la vendetta e rialzare la testa dopo un avvio di stagione con più ombre che luci.



Le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo, Marchisio; Vidal; Tevez; Llorente. A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Caceres, Pepe, Padoin, Pereyra, Mattiello, Vitale, Romagna, Coman, Giovinco, Morata. All.: Allegri



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Lopez, Gargano; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain. A disp.: Colombo, Andujar, Mesto, Britos, Luperto, Herinque, Inler, Jorginho, Radosevic, Mertens, Zapata. All.: Benitez