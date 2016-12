Supercoppa, Tevez contro Higuain: Juve e Napoli si affidano agli argentini 

14:19 - Uno contro uno, faccia contro faccia, possibilmente gol contro gol. Tevez e Higuain, sano egoismo da ruolo perchè solo chi è abituato a segnare sa quanto si soffra a farne a meno e quanta diplomazia serva contro se stesso nel dichiarare che prima viene la soddisfazione della squadra. Carlitos Tevez, 13 i gol già realizzati tra Italia ed Europa. L'Europa che è Champions, là dove il 17 Settembre è finita la tormentosa attesa di oltre cinque anni. Ma sono altri numeri a fare differenza e che vanno a certificare quanto pesi la sua presenza se è vero che i suoi gol hanno sempre portato la Juve alla vittoria e che su tredici partite senza gol dell' argentino la Juve ne ha vinte solo sei e ne ha perse tre.



Confronto che al momento mette Tevez davanti al ritrovato compagno di nazionale Higuain fermo a quota dieci totali e certo meno continuo anche se a suo modo spesso micidiale. Capace di cinque gol in tre partite a partire dal 26 ottobre con tripletta nel sei a due sul Verona, per continuare con il gol all'Atalanta il 29 ottobre e finire con la rete nel due a zero sulla Roma il primo di novembre ma fermo più o meno dalla fine di quel mese.



Si, perché l'ultima rete risale al 23 novembre contro il Cagliari. Da allora sei partite senza gol valse al Napoli tre pareggi, due vittorie e la sconfitta di San Siro contro il Milan. Motivo in più per essere carico nel confronto con Tevez stanco, un pò acciaccato ma a sua detta pronto per quell'uno contro uno, quel faccia a faccia, quella voglia di ognuno di far impazzire la propria gente.