Supercoppa tedesca: Bayern di ferro, Dortmund ko

Il Bayern Monaco ricomincia la nuova stagione così come aveva terminato la scorsa: battendo gli eterni rivali del Borussia Dortmund e alzando un trofeo, il primo della gestione Carlo Ancelotti . Al Signal Iduna Park i bavaresi si aggiudicano la Supercoppa di Germania battendo 2-0 i gialloneri grazie alle reti di Vidal (58’) e Muller (79’): buona gara per i padron di casa, che sfiorano più volte la rete, ma alla fine il Der Klassiker è ancora del Bayern.

La partenza è tutta per il Borussia Dortmund, che in avanti deve fare a meno di Marco Reus: ci prova allora Aubameyang che al 7’, sul lancio di Bartra, si ritrova tutto solo contro Neuer ma sbaglia clamorosamente. Il Bayern è nervoso, Ribery rischia tanto con una gomitata sul volto di Passlack, ma i gialloneri non sono cinici davanti: al minuto 34 è Ramos a mangiarsi un gol già fatto, Neuer è super e respinge. Nel finale di frazione si fanno vedere finalmente i bavaresi: prima Vidal grazia Burki e sbaglia un facile tap-in, poi Lewandowski ci prova di testa ma trova i guantoni del portiere.

Ad inizio ripresa la bilancia torna a pendere dalla parte del Borussia: minuto 50, Passlack calcia a botta sicura ma Neuer respinge. I padroni di casa attaccano ma all’improvviso, al 58’, arriva il gol del Bayern: cross da sinistra di Ribery, velo di Muller e tiro di Vidal che trova una prima volta un incerto Burki, poi però ribadisce in rete per l’1-0. Prova a cambiare le carte in tavola Tuchel, ma le contromosse di Ancelotti non fanno una grinza e al 79’ arriva il raddoppio degli ospiti: traversone da destra, sponda aerea di Hummels e tocco ravvicinato di Muller che fa scendere i titoli di coda sul match.