Supercoppa: minaccia tifone su Juve-Lazio

Un super tifone incombe sulla Supercoppa e minaccia Juve-Lazio, in programma sabato alle 20 a Shanghai (ore 14 italiane). Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, 'Soudelor' si abbatterà sulla Cina nelle prossime ore con pesanti piogge e forte vento. Nel Paese è già stato attivato il piano di massima allerta. A Taiwan ci sono già state le prime evacuazioni. Si attendono aggiornamenti. In ogni caso la partita non sarebbe a rischio rinvio.

TERRENO DI GIOCO: CHE DISASTROA tutto ciò si aggiungono le condizioni davvero disastrose del terreno di gioco: la Juve si è lamentata ufficialmente, così come lo ha fatto Pioli: ""Il campo non è nelle migliori condizioni, non è all'altezza di due squadre così e di un evento come quello di domani. Mi auguro che possa migliorare per domani". Sono molte le buche e le zolle mancanti sul terreno di gioco: la Lega è in forte polemica con la società cinese organizzatrice della partita, che non ha permesso agli agronomi mandati dall'Italia di intervenire sul prato.