Supercoppa: Milan, primo allenamento a Doha

Finalmente in campo. Arrivato mercoledì sera con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia per la cancellazione del volo per il Qatar, il Milan è sceso in campo presso l'Aspire Academy di Doha per sostenere il primo allenamento in vista della Supercoppa di venerdì contro la Juventus. Intanto i cinesi hanno detto sì al premio-vittoria (1,5 milioni di euro lordi) e al rinnovo di Bonaventura fino al 2021.