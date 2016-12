Supercoppa, Marotta: "Juve e Milan il meglio del calcio italiano"

Siamo alla vigilia. Ultimi incontri di rito, rifiniture per le due squadre, conferenze per i tecnici e poi... poi finalmente parlerà il campo. Per oggi, però, il cerimoniale di Doha impone ancora un calendario fitto di impegni: visite ufficiali, summit, strette di mano e, a contorno, tante parole di circostanza. Con riconoscimenti e apprezzamenti reciproci, ci mancherebbe. Oggi tutti amici. Tutti gentili e cordiali. Galliani fa i complimenti alla Juve, Marotta replica così sulla stessa lunghezza d'onda ed elogia il Milan.



"Il calcio italiano ha bisogno di farsi conoscere - ha dichiarato il dirigente bianconero - e dobbiamo esportare il nostro know-how. Milan e Juve sono le due squadre che possono esprimere al meglio l'immagine del calcio italiano".



Il tutto sotto lo squardo di Guido De Sanctis, ambasciatore italiano in Qatar. Assieme hanno visitato l'Aspire Center, poi a pranzo ancora assieme, con Pessotto, Serginho, Marco Brunelli, dg della Lega Calcio, e lo staff arbitrale della partita. E per oggi va così. Domani, invece, parola al campo... Meno convenevoli, più sostanza. In gioco c'è una coppa. Meglio, una Supercoppa.