Supercoppa, Juve: convocati Lichtsteiner e Pjanic

Ultimo allenamento in Italia per la Juve in vista della Supercoppa a Doha contro il Milan. Al termine della sessione, Allegri ha stilato la lista dei convocati. Nell'elenco compaiono Lichtsteiner e Pjanic, ma la loro presenza in campo resta in dubbio. Per la partita di venerdì intanto Dybala si candida per una maglia da titolare. L'arrivo Charter che la condurrà i bianconeri a Doha è previsto per le 22 ora italiana.

Dopo l'ultimo lavoro sul campo a Vinovo è iniziato dunque il countdown di avvicinamento alla Supercoppa. I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina agli ordini di Allegri, poi il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati.



Dopo essere stati sottoposti ad alcuni accertamenti strumentali per capire l'entità dei problemi accusati sabato, Miralem Pjanic e Stephan Lichtsteiner sono stati inseriti nell'elenco dei giocatori in partenza per Doha. Lo svizzero ha riportato un risentimento muscolare, mentre il bosniaco ha rimediato solo una botta all'anca. Al momento non è ancora chiaro se entrambi saranno disponibili per venerdì. La situazione più delicata sembra essere quella di Lichtsteiner. Se non dovesse farcela, Allegri potrebbe tornare alla difesa a tre. In attacco la novità potrebbe essere Dybala, che sta ritrovando la condizione. Contro la Roma l'argentino non era al 100% per un raffreddore, ma ora è pronto per riprendersi una maglia da titolare accanto a Higuain.