Supercoppa italiana: Juventus-Lazio, il campo fa paura

Il primo titolo stagionale del calcio italiano si assegna in Cina a Shanghai. Juventus e Lazio si contendono la Supercoppa italiana . Il dubbio principale per entrambe le squadre non riguarda giocatori da schierare ma il campo di gioco. Lo Shanghai Stadium, infatti, è un vero e proprio campo di patate e aumenta di conseguenza il rischio di infortunarsi. Incubo soprattutto per Allegri, che deve già rinunciare a parecchi uomini.

Juventus e Lazio si sono incontrate già due volte in Supercoppa con una vittoria per parte: nel 1998 si imposero i biancocelesti allenati da Eriksson per 2-1 con reti di Nedved e Conceicao mentre nel 2013 furono i bianconeri ad avere la meglio per 4-0 all'Olimpico di Roma. La Juve, in caso di successo, staccherebbe il Milan nella speciale classifica del maggior numero di Supercoppe vinte (attualmente è a quota 6). La Lazio, per il momento, è ferma a 3 trofei alzati (1998, 2000, 2009). Allegri, come detto, deve rinunciare a parecchie pedine (Morata, Chiellini e Khedira), a questi si aggiungono le pesanti cessioni estive: Pirlo, Tevez e Vidal. Insomma per i bianconeri c'è il primo vero esame per capire che stagione sarà. Il tecnico è intenzionato a non scoprirsi troppo (3-5-2), preferendo Sturaro a Pereyra a centrocampo, mentre si affida ai due nuovi acquisti in attacco: Mandzukic-Dybala. La Lazio, invece, vuole riscattarsi dopo un pre campionato piuttosto deludente culminato con quattro sconfitte consecutive contro Vicenza (0-1), Anderlecht (1-3), Sigma Olomouc (2-3) e Mainz (0-3). Pioli deve rinunciare agli squalificati Parolo e Lulic, due assenze importanti. I due vengono sostutuiti da Onazi e Cataldi. Accantonata (per il momento) la difesa a tre, si torna al 4-3-3, in attacco: Candreva-Klose-Felipe Anderson.