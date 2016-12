Supercoppa italiana, Juve-Napoli a Doha il 22 dicembre

15:28 - La Supercoppa fra Juve e Napoli verrà disputata il prossimo 22 dicembre a Doha. Annuncio del presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, che si trova a Parigi all'Aspire4Sport, fiera organizzata dalle autorità qatariote. Le due formazioni si affronteranno per la seconda volta in tre anni: nel 2012 vinsero i bianconeri per 4-2 a Pechino. Cagliari-Juve e Napoli-Parma, valide per la 16.ma giornata di A, sono già state anticipate a giovedì 18 dicembre.