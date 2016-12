Supercoppa Europea: Real Madrid-Siviglia, la Spagna si divide

La nuova stagione del calcio europeo riparte dall'ennesimo derby spagnolo. Allo stadio Lerkendal di Trondheim va in scena la Supercoppa Europea (in diretta su Premium e Italia 1 alle 20.45) : per il terzo anno consecutivo saranno due iberiche a contendersi il trofeo, con la piacevole costante Siviglia presente in qualità di vincitrice dell'ultima Europa League. L'avversario sarà il Real Madrid di Zidane, trionfatore nella finale di Champions di San Siro contro l'Atletico Madrid.

Le Merengues, alla caccia della loro terza Supercoppa, saranno prive di Cristiano Ronaldo: il portoghese è ancora alle prese coi postumi dell'infortunio patito nella finalissima di Euro 2016 e non sarà della partita. Le stelle, comunque, non mancheranno. E c'è curiosità anche per vedere all'opera il nuovo Siviglia, passato nelle mani di Jorge Sampaoli dopo la lunga e ricchissima era targata Unai Emery. Per gli andalusi sarebbe la seconda vittoria dopo quella del 2006 contro il Barcellona.



Due anni fa, a Montecarlo, Real Madrid-Siviglia terminò con un netto 2-0 per la squadra all'epoca allenata da Carlo Ancelotti: andò a segno proprio Cristiano Ronaldo con un'imperiosa doppietta che regalò il trofeo ai Blancos. A 24 mesi di distanza il Siviglia cerca la vendetta, ma sarà comunque l'ennesimo trionfo del calcio iberico: la Spagna vanta infatti 12 successi e 22 partecipazioni in Supercoppa Europea. Questa sera arriverà anche il 13esimo, a prescindere dall'esito del match.