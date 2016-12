Supercoppa europea: la vigilia di Luis Enrique ed Emery

"Questa finale arriva al momento giusto. Quanto più si possono vincere titoli, e meglio è e questo significa anche che possiamo continuare a fare la storia". Parola di Luis Enrique alla vigilia della Supercoppa europea Barcellona-Siviglia. "Se siamo i favoriti non sta a me dirlo". Emery: "La cosa che più mi sta a cuore è continuare ad avere occasioni di sfidare il Barcellona, che rimane favorito. E per questo sarebbe ancora più bello batterlo".