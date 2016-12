Supercoppa di Spagna: travolto il Siviglia, festeggia il Barcellona

Dopo il 2-0 dell'andata, il Barcellona travolge nuovamente il Siviglia e al Camp Nou alza al cielo il primo titolo stagionale, la Supercoppa di Spagna. Per i blaugrana di Luis Enrique tutto sin troppo facile, grazie al 3-0 firmato dalla doppietta del turco Arda Turan e dal sigillo dell'immancabile Messi, autore anche di un assist. In evidenza anche Bravo: il portiere dei catalani, nel mirino del Manchester City, para infatti un rigore a Iborra. Per il Barcellona è la dodicesima Supercoppa.