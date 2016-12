Supercoppa di Spagna, per il Barcellona niente remuntada: Athletic campione.

Il Barcellona è lontano parente della squadra vista nell'altra Supercoppa, quella europea, vinta 5-4 contro il Siviglia dopo i tempi supplementari. Che la serata non sia poi quella giusta lo si vede già al 7' quando la bomba di Piqué da centro area spacca in due la traversa con Iraizoz battuto. La manovra dei catalani è più lenta del solito, le ripartenze dei baschi invece sono fulminee: come quella di Eraso che al 38' pecca però di egoismo e invece di servire Aduriz, tutto solo a centro area, spreca mandando sull'esterno della rete.



Passano appena cinque minuti e il Barça si sveglia: azione da manuale con cross di Rakitic, sponda di petto per Messi, controllo al volo della Pulce e piatto sinistro alle spalle di Iraizoz. Fantastico l'1-0 con cui l'undici di Luis Enrique va al riposo ma appena dieci minuti dall'inizio della ripresa, per la precisione al 56', le proteste di Piqué per un fuorigioco non fischiato ai baschi sono talmente plateali che l'arbitro Velasco tira fuori il cartellino rosso.



Anche in dieci i blaugrana provano comunque a reagire, ma Suarez e Pedro mancano la rete che invece trova Aduriz al 64': l'attaccante biancorosso prima si fa respingere il tiro da Claudio Bravo, poi sulla ribattuta non perdona il portiere cileno. E' il definitivo 1-1: nel finale Kike Sola si fa espellere per un brutto fallo su Mascherano, ma i tifosi dell'Athletic stanno già festeggiando una Supercoppa che torna in terra basca dopo 34 lunghissimi anni.