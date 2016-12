Supercoppa di Spagna: il Barcellona c'è, colpo a Siviglia

Il primo tempo del Barcellona non è da ricordare. Senza Neymar e con un Messi a intermittenza, l'unico a impensierire Sergio Rico è Suarez, sempre pronto a far male alle difese avversarie. Ma i primi grossi problemi per Luis Enrique arrivano dagli infortuni: alla mezzora si fanno male sia Mathieu (entra il debuttante Digne) e poi Iniesta (dentro Denis Suarez).



Il Siviglia, ancora amareggiato per la sconfitta nella Supercoppa Europea, prova a pungere con Vietto, ben assistito da Vazquez. Ma il primo tempo non regala grandi emozioni. Tutto cambia nella ripresa, sull'asse D.Suarez-Arda Turan-Suarez. Gran lancio del centrocampista, incredibile sponda di petto del turco per il pistolero, che trafigge Rico. Il Siviglia sbanda, Messi viene fermato solo dall'estremo difensore degli andalusi. Nel finale è Munir, appena entrato, a mettere una seria ipoteca sulla Supercoppa: il giovane fenomeno non si fa pregare quando Messi inventa un assist da urlo: 2-0. Mercoledì, al Camp Nou, servirà una grandissima impresa al Siviglia per portarsi a casa una Supercoppa che ha già preso la strada di Barcellona.