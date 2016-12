Supercoppa di Francia: poker al Lione, trionfa il Psg

Nonostante l'addio di Ibrahimovic e l'assenza di Cavani il Psg travolge 4-1 il Lione a Klagenfurt e conquista la Supercoppa di Francia . Si tratta del quarto successo di fila, il sesto in totale, nel trofeo che apre la stagione per i parigini. La squadra di Unai Emery chiude il discorso in poco più di mezz'ora: apre le marcature Pastore, raddoppia Lucas e chiude Ben Arfa. Nella ripresa il poker di Kurzawa, poi a tempo scaduto Tolisso per il Lione.

Il Paris Saint Germain apre la stagione nello stesso identico modo degli ultimi tre anni ovvero vincendo la Supercoppa di Francia. A Klagenfurt, in Austria, i parigini di Unai Emery, al debutto dopo l'addio a Laurent Blanc, travolgono 4-1 il Lione e mettono in bacheca il sesto "Trophée des Champions". Pur senza Edinson Cavani e Thiago Silva, il Psg inizia forte e sblocca subito il risultato: al 9' realizza l'ex palermitano Pastore che si trova sul secondo palo e col destro devia il traversone da sinistra di Kurzawa. Passano dieci minuti e Lucas insacca in spaccata da due passi sul centro basso di Pastore, smarcato da Di Maria. Poco dopo la mezz'ora, al 34', i parigini chiudono il discorso con Hatem Ben Rafa, arrivato dal Nizza ed ex del Lione, che controlla a centro area l'assist dell'ispirato Di Maria e col sinistro gira la sfera all'incrocio. In avvio di ripresa il Paris Saint Germain confeziona il poker con Kurzawa che, lanciato in velocità, non sbaglia a tu per tu col portiere. Durante il secondo tempo c'è spazio anche per Marco Verratti mentre a tempo quasi scaduto, all'87', il Lione trova il gol della bandiera con Tolisso, centrocampista seguito in passato dal Napoli.