Super Buffon e l'intuizione geniale di Allegri

Evidentemente, ci voleva la musichetta della Champions League per far risorgere la Juve. Così a Manchester, grazie all'impresa, i bianconeri si sono ritrovati e sono tornati a far paura. La vittoria del carattere, del gruppo e della convinzione di esserlo. Nella notte più importante nessuno si è chiamato fuori, nemmeno i nuovi arrivati che si sono calati, finalmente, nella realtà bianconera.

Grande merito va a Massimiliano Allegri che ha avuto un'intuizione geniale: niente 3-5-2 o 4-3-1-2, ma bensì 4-3-3. La mossa che ha sorpreso tutti si è rivelata vincente. Il tecnico non è stato accontentato sul mercato e, in assenza di un trequartista vero, ha cucito addosso alla Vecchia Signora un nuovo abito che le sta a pennello. In più un pizzico di sana follia perché schierare per la prima volta una formazione così offensiva, nella partita più importante, non è da tutti. Subito si sono visti i progressi e il Conte Max è stato aiutato anche da Gigi Buffon, l'altro volto da copertina della serata. Tre parate da urlo, tre miracoli, hanno tenuto la Juve in partita. SuperGigi o San Gigi, chiamatelo come volete, ha messo il primo mattone.

Poi sono arrivati Mandzukic e Morata a completare l'opera. Sotto di un gol, la M&M ha fatto il suo, mettere il pallone alle spalle di Hart. Prima il lancio di Pogba e l'inserimento perfetto del croato, a seguire un altro lancio lungo con lo spagnolo a invetare un gol stupendo. Il primo della stagione che mette alle spalle l'infortunio e le voci di mercato.

E' una Juve tutta nuova con lo spirito del passato. Adesso sì che Pirlo, Vidal e Tevez sono solo un bellissimo ricordo. Allegri ha trovato la strada giusta dopo aver sbagliato qualche incrocio. I bianconeri sono partiti e ora sarà difficile fermarli.