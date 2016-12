Suning: "Investiremo molto sull'Inter"

Dopo le firme e il passaggio di proprietà, per Suning è subito tempo di promesse ai tifosi nerazzurri. "Investiremo sicuramente sull'Inter, la aiuteremo e le daremo più risorse possibili per riportarla al vertice o ad un livello ancora più alto rispetto a prima", ha spiegato il vicepresidente del colosso cinese, Sun Weimi. "La situazione sarà più rosea e interessante", ha poi aggiunto il dirigente in un'intervista a Inter Channel.