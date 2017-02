Sunderland, Rodwell spezza l'incantesimo: vince una gara da titolare dopo 3 anni e 8 mesi

Un'attesa lunga 3 anni, 8 mesi e 29 giorni per spezzare una maledizione che sembrava senza fine. Rodwell ha dovuto aspettare la bellezza di 1370 giorni per tornare a vincere una partita indossando una maglia da titolare. Un successo prezioso per il suo Sunderland in piena lotta per non retrocedere e per il giocatore che si è levato di dosso l'etichetta di 'gatto nero'.



Ma la giornata memorabile non è stata tutta rose e fiori per il centrocampista dei Black Cats, costretto a lasciare il campo di gioco dopo 52' per infortunio sul risultato comunque giù sul 4-0 per gli ospiti.