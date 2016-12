15:02 - Se la vittoria del Manchester City in casa del Sunderland alla vigilia era pronosticabile, del tutto inattesa è stata la visita di uno dei supereroi conosciuti al mondo: Spiderman. Pochi secondi di spettacolo, non proprio di altissimo livello, con l'invasore che prima di essere portato via dagli steward ha provato a lanciare le sue ragnatele ai giocatori del City. Missione fallita.