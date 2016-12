Sunderland, arrestato Adam Johnson: accusato di sesso con minorenne

19:31 - Grossi guai in vista per Adam Johnson, centrocampista offensivo del Sunderland con un passato nella nazionale inglese, dove ha collezionato 12 presenze. Il 27enne calciatore, infatti, è stato arrestato questa mattina presso la sua abitazione. L'accusa nei suoi confronti è davvero pesante: secondo il sito internet del tabloid Sun, gli inquirenti ritengono che Johnson abbia avuto rapporti sessuali con una ragazza di soli 15 anni.

Il calciatore è stato prelevato da tre auto e un cellulare della polizia. Esperti della scientifica hanno perlustrato il garage di Johnson in cerca di prove.

"Uno uomo di 27 anni è stato arrestato perché sospettato di avere avuto rapporti sessuali con una ragazzina under 16 - ha spiegato un portavoce della Polizia di Durham - Rimane in custodia cautelare".



Il Sunderland, intanto, ha sospeso il giocatore da ogni attività fino a quando le indagini non saranno concluse. Un brutto colpo per la squadra di Poyet, che perde il suo bomber più prolifico (5 goal stagionali) nel momento più importante della stagione.