3 aprile 2016 Suicidio Inter, addio alla Champions League: Molinaro-Belotti, il Toro passa al Meazza Molinaro e Belotti (rigore) ribaltano il vantaggio di Icardi (rigore), la squadra di Mancini chiude in 9: espulsi Miranda e Nagatomo

Nel posticipo della 31.ma giornata, l'Inter perde in casa col Torino e perde contatto dalla Roma, ora terza a +8 sui nerazzurri. A San Siro finisce 2-1 per i granata, che subiscono il rigore di Icardi (17') ma rimontano nella ripresa: Molinaro pareggia al 55' prima del rigore di Belotti, a segno al 73' dopo il fallo di Nagatomo (espulso nell'occasione). La squadra di Mancini, che deve fare i conti anche col rosso a Miranda (57'), chiude in nove.

LA PARTITA

La matematica concede ancora qualche speranza, ma il crollo casalingo col Torino è a tutti gli effetti il definitivo segnale di resa nella corsa al terzo posto. Dopo un primo tempo poco brillante, ma comunque solido, l'Inter cede di schianto nella ripresa e sprofonda a otto punti dalla Roma, ormai lanciata verso l'ultimo posizione utile per la prossima Champions League. Questione di atteggiamento, di lucidità mentale, di brillantezza fisica e anche di scelte. Quelle di Mancini, infatti, convincono poco e certamente non premiano il tecnico, che ancora una volta modifica la formazione iniziale e poi toglie a gara in corsa Icardi, sin lì il migliore tra i compagni.



I nerazzurri cominciano con Maurito al centro dell'attacco mentre in panchina va Eder, a cui viene preferito il trio Ljajic-Palacio-Perisic, schierato alle spalle dell'argentino. Il croato, largo a sinistra, è l'unico a tenere la posizione mentre gli altri due - ma ogni tanto anche Icardi - non danno riferimenti alla difesa del Torino, che nei primi 45 minuti rimane troppo basso e crea praticamente nulla dalle parti di Handanovic. I nerazzurri hanno in mano il gioco ma non riescono a svilupparlo, complice un ritmo decisamente basso e numerosi errori negli ultimi 25 metri. Il gol del vantaggio (rigore di Icardi al 17', dopo un tocco col braccio di Moretti in seguito a un sinistro di Brozovic) appaga la banda di Mancini, evidentemente convinta di poter portare a casa i tre punti con il minimo sforzo. L'avvio di ripresa, in questo senso, è emblematico: l'Inter rientra svuotata e senza grinta, i granata sono invece trasformati e già al 7' sfiorano l'1-1 (Handanovic salva tutto sul destro di Belotti).



Il pareggio, nell'aria, porta la firma di Molinaro (55'), bravo a sfruttare una sponda di Maxi Lopez e a tagliare fuori Santon, rispolverato a sorpresa in campionato dopo oltre due mesi di totale panchina. La gara cambia del tutto due minuti più tardi, quando Miranda (già ammonito) stende Belotti e si guadagna il rosso. A questo punto i nerazzurri prendono ancora più paura e al 73' escono definitivamente dal match: Nagatomo tocca Belotti in area, provoca il rigore e viene espulso; il Gallo dal dischetto non sbaglia e il Torino sbanca così San Siro per 2-1. Per i granata è un successo che profuma di salvezza e quindi di obiettivo raggiunto, al contrario di un'Inter che - nella migliore delle ipotesi - ripartirà dall'Europa League.

LE PAGELLE



Icardi 6,5 - Segna su rigore, lotta, copre e sfiora la doppietta in altre due occasioni. Mancini, incomprensibilmente, decide però di toglierlo dal campo.



Miranda 4,5 - Partita distratta, con qualche sbavatura dietro e un'ingenuità (il doppio giallo con cui viene espulso) che costa cara ai compagni.



Santon 4 - Spinge zero in avanti, dietro si perde Molinaro in occasione dell'1-1.



Bovo 6,5 - Tiene bene con Perisic, non certo un cliente comodo. E' prezioso anche in fase di impostazione.



Maxi Lopez 6,5 - Un tempo, il primo, di totale anonimato. Si scatena nel secondo tempo, quando sforna l'assist per Molinaro e serve poi a Belotti la palla da cui nasce il rigore.