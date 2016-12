Suarez morde ancora: "Chiellini è irritante"

13:24 - E' un morso lungo che non smette più di lasciare segni. Suarez-Chiellini parte seconda. Una parte che si poteva evitare, tornata a galla dalla distanza di un Mondiale finito male sia per noi che per loro. L'occasione buona, evitabile peraltro, è un'intervista a Cadena Cop: "È un difensore che provoca e t'infastidisce. Chiellini è un giocatore irritante come Ivanovic". Inutile dire che dall'altra parte del microfono, a mordere di nuovo, c'è lui: Suarez.

E sì che di tempo ne è passato. Come dire: ma che bisogno c'era di rivangare il passato? Nessuno, se non fosse che certe etichette ti rimangono addosso e non le stacchi nemmeno a suon di gol. Insomma, Suarez è e sarà sempre quello che ha morso Chiellini. Per questo, forse, ha sentito l'urgenza di affibbiare un'etichetta anche allo juventino. "Provocatore", già. Un po' per alleviare la sua colpa, un po' per strapparsi via di dosso la follia di quel gesto. Fatica inutile, parole evitabili. Il tutto mentre qualcuno si prende cura di lui. Della sua attitudine a sgagnarsi la vita. Uno psicologo lo aiuta ancora oggi a superare certe "deviazioni". Ma di lavoro da fare, stando almeno alle sue parole, ce n'è ancora molto: "Continuo a ricevere l’aiuto di alcune persone: in parte è stata colpa mia perché prima di fronte alle provocazioni invece di andarmene restavo lì. Anche adesso ci sono situazioni simili che mi infastidiscono ma ora riesco a far finta di niente e me ne vado: mi sento più intelligente". Dice davvero?