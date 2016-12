Suarez, i "rifiuti" e 2 turni di stop: "False accuse"

Costeranno due giornate di squalifica in Coppa del Re a Suarez le frasi offensive utilizzate contro i giocatori dell'Espanyol di Barcellona nel derby catalano. Il bomber del Barcellona è stato infatti condannato per quanto detto mercoledì scorso nel sottopassaggio del Camp Nou dopo il match vinto 4-1 dai blaugrana.

I media spagnoli vanno a nozze sulla vicenda, riportando anche il verbale dell'arbitro con le parole di Suarez ("Vi aspetto, venite qui, siete dei rifiuti"), che però sia il giocatore sia il suo club negano siano state pronunciate da lui. Dopo aver appreso della squalifica del suo il Barcellona ha annunciato in un comunicato che farà appello contro la sentenza perché secondo il club spagnolo Suarez non ha insultato i suoi avversari. La gara di ritorno si giocherà la prossima settimana in casa dell'Espanyol.