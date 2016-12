Su Premium Calcio puoi vedere Inter-Juve dall'alto

Domenica 18 ottobre 2015, alle 20.45 allo stadio “San Siro” di Milano andrà in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Per l'occasione, Premium non solo schiererà in campo la spidercam HD, la telecamera sospesa sul terreno di gioco che realizza immagini in alta definizione, ma accenderà un canale interamente dedicato alla visione della partita con le sole riprese dall'alto.



Gli abbonati alla pay tv di Mediaset potranno vedersi il match con la consueta modalità (e con l'integrazione della spidercam) su Premium Sport (canale 370) e Premium Sport HD (canale 380), mentre su Premium Calcio (canale 371) e Premium Calcio HD (canale 381) l'intera partita sarà visibile totalmente con la ripresa della speciale telecamera posta sopra il terreno di gioco.



Una prima assoluta che si va a sommare alle tante esclusive che detiene Premium: le interviste ai dirigenti nel pre gara, le immagini degli spogliatoi e del tunnel pochi minuti prima l'ingresso in campo dei giocatori, le interviste flash a fine primo tempo, il doppio bordocampista e la precedenza sulle interviste nel post partita.