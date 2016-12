Su Pogba piovono nuove critiche, ma Deschamps lo difende

"Ha cambiato la sua squadra di club e ha bisogno di trovarsi con i nuovi compagni. Da Paul ci aspettiamo sempre di più. Quando fa qualcosa di normale, spesso non è sufficiente. Ci aspettiamo che faccia assist in ogni partita, abbiamo aspettative troppo grandi su di lui. Paul è sereno nella propria testa, sa cosa vuole", ha aggiunto il ct transalpino. Sta di fatto che sia in Inghilterra, sia in Francia, Pogba è finito nel mirino della critica, cosa che raramente gli capitava in Italia. A dimostrazione che probabilmente l'affare vero, Raiola a parte, l'ha fatto proprio la Juve.