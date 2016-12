Striscione contro la Roma al San Paolo, 20mila euro di multa al Napoli

16:44 - Il Giudice sportivo ha inflitto una multa di 20mila euro al Napoli per lo striscione inneggiante alla vendetta per la morte di Ciro Esposito mostrato durante la partita contro la Roma al San Paolo. "Ogni parola è vana, se occasione ci sarà non avremo pietà", è la scritta punita dal Giudice sportivo che ha sanzionato anche l'uso di raggi laser indirizzati all'arbitro, ai calciatori e all'allenatore della squadra giallorossa.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

"Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, dal 2° al 5° del secondo tempo, esposto uno striscione incitante alla violenza e per avere inoltre, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sull'Arbitro, su calciatori e sull'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

GLI SQUALIFICATI DEL PROSSIMO TURNO

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno i seguenti giocatori: Tonelli (Empoli), Ibarbo e Crisetig (Cagliari), Acerbi (Sassuolo), Carmona (Atalanta), Morganella (Palermo), Palombo (Sampdoria), Tachsidis (Hellas Verona), Vidal (Juventus).