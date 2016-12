Stramaccioni: "Cuore a Milano, all'Inter tornerei"

17:03 - "Non posso negare che un pezzetto del mio cuore sia rimasto a Milano, mi dispiace sia un momento così. Tornare all'Inter è un'aspirazione, è normale". Non si nasconde Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro che sta facendo benissimo all'Udinese. "Milano è una piazza dove tutto viene amplificato nel bene e nel male, perché a Milano devi vincere e la tifoseria è ambiziosa - ha detto a Radio Anch'io Sport - Con Moratti presidente sarei ancora all'Inter".

"Tornare all'Inter è un'aspirazione, è normale - ha proseguito Stramaccioni - Però bisogna sempre parlare con rispetto, perché adesso c'è una proprietà differente che ha fatto altre scelte, in maniera innovativa. Quando Ausilio ha rinnovato fino al 2017, scherzando gli ho detto: 'Piero, dai, mi riporti all'Inter'. Ma è una battuta. Gli auguro di tornare a far punti e spero che l'Inter si risollevi subito. Io spero di proseguire all'Udinese che ha investito su di me".