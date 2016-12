Strama: "Ho l'Inter nel cuore. E la gara col Milan da cancellare"

18:48 - A San Siro è appena stato: domenica scorsa, casa-Milan. Ma vuoi mettere? Inter-Udinese, domani sera, per Andrea Stramaccioni è il vero ritorno nel suo stadio, quello che lo ha consacrato allenatore: sedici mesi con l'Inter, fra cose ottime, buone, meno buone e un momento di crisi profonda: tale da costringere Moratti al divorzio con Strama, giugno 2013, per fare posto a Mazzarri. E per farsi da parte lui, Moratti stesso, cinque mesi dopo.

Ecco dunque Stramaccioni in questa vigilia ricca di pensieri.

Che cosa si aspetta, nella San Siro nerazzurra. "Sono convinto di essere stato una persona e un allenatore molto onesto, come lo sono ora qui a Udine. Metto sempre la faccia sia che le cose vadano bene oppure male. Non mi aspetto niente; provo grande rispetto e affetto per la società e per i tifosi. Questo legame rimarrà per sempre. Ora però sono all'Udinese e spero di restarci più tempo possibile. Tutte le mie energie sono tese a ripagare l'affetto dei tifosi e la fiducia della società, anche se un pezzetto del mio cuore resta nerazzurro".

L'Inter e Mancini. "L'Inter con Mancini ha giocato tre partite e mi sembra una squadra più incentrata sulla qualità e sul possesso palla. Contro il Milan ha quasi sempre fatto la partita e ha avuto il pallino in mano spesso anche a Roma, cosa non facile. Ha grande qualità a centrocampo con Kovacic, Guarin, Hernanes".

I propositi dei friulani. "Abbiamo tutte le risorse per mettere in difficoltà l'Inter. Di sicuro faremo meglio di quanto abbiamo fatto domenica scorsa contro il Milan. Il nostro è un gruppo molto motivato e spero che farà bene, domani".