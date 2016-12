Storari a Tiki Taka: "Juve? Dna vincente. Col Bayern meglio Morata"

La straordinaria rimonta della Juve non ha sorpreso Marco Storari . "Me l'aspettavo perché è nel dna vincente dei bianconeri - ha spiegato a Tiki Taka -. E' una squadra costruita per vincere, sapevo che sarebbe tornata in testa". Una menzione particolare la merita Barzagli : "E' il miglior difensore in Italia". Poi un consiglio ad Allegri per la gara col Bayern: " Meglio Morata di Zaza in Champions , serve più esperienza".

Nonostante l'avvio difficile, dunque, Storari ha sempre creduto nella rimonta della Juve: "E' normale che quando vanno via giocatori di qualità e di esperienza ci siano delle difficoltà a far capire ai nuovi il significato di indossare quella maglia". E il merito di questa striscia vincente ha radici nella solidità difensiva: "Barzagli probabilmente è il difensore più forte che c'è adesso in Italia. Chi mi ha sorpreso è Bonucci, perché non salta una partita ed è migliorato tantissimo. E poi c'è Chiellini, che non avendo molta qualità è un grandissimo professionista".



Poi sul gol di Zaza: "Reina non ha commesso errori. Nel momento in cui c'è stata la deviazione aveva ancora i piedi staccati da terra e non ha voluto il tempo di cambiare la posizione".



Capitolo Champions. Meglio Morata o Zaza accanto a Dybala col Bayern? Il portiere del Cagliari non ha dubbi: "Sarà un problema ora per Allegri perché tutti gli attaccanti stanno facendo bene e lo stanno mettendo in difficoltà. Mancano ancora molte partite e ci sarà spazio per tutti. In Champions è una partita dove ci vuole anche un po' di esperienza, quindi forse meglio Morata per la gara col Bayern".



Poi sulle differenze tra Allegri e Conte: "A livello tecnico e tattico sono tutti e due ottimi allenatori, a livello umano Allegri è più tranquillo mentre Conte cerca sempre di caricarti molto motivandoti continuamente". Sempre in tema di allenatori, poi una battuta su Mancini: "E' un momentaccio, sembra che la squadra rifletta in campo il nervosismo dell'allenatore. Mancini secondo me è un grande mister, la squadra è buona e se dovessero riuscire a ritrovare la serenità di prima potranno fare un ottimo finale di stagione".



Infine sul Cagliari e il primato in Serie B: "Il presidente ha preso Rastelli che aveva fatto benissimo ad Avellino e che anche quest'anno sta dimostrando di essere un grande allenatore. Giulini vuole farsi perdonare la brutta retrocessione dello scorso anno e sta facendo bene. Siamo come la Juve solo perché adesso siamo primi in classifica, ma vincere è difficile ovunque. Noi non ci nascondiamo anche se mancano ancora tante partite".