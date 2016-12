Stoccarda, Barba va subito ko: out 6 settimane

Prima Grassi, messo ko al primo allenamento col Napoli, adesso Federico Barba. Il difensore ex Empoli, approdato allo Stoccarda durante il mercato invernale, si è subito infortunato, iniziando nel peggiore dei modi la sua avventura in Bundesliga. Barba ha rimediato un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori per circa sei settimane. "E' una sfortuna incredibile - ha dichiarato il ds tedesco Robin Dutt - . Federico era al top della forma".