Stesse maglie al campo: Universitario de Sucre veste Stoccarda

15:52 - Incredibile, ma vero. Lo scorso fine settimana due partite di calcio professionistico hanno rischiato di non disputarsi per... il colore della maglia. In Bolivia come in Svizzera con il Chiasso di Zambrotta protagonista. In Sudamerica, l'Universitario de Sucre ha dovuto comprare in un negozio vicino allo stadio dell'Oriente Petrolero le divise dello Stoccarda. Il Chiasso ha indossato la maglia del FC Baulmes per distinguersi dal bianco del Le Mont.

Stesso problema, destini contrari. Lo staff dell'Universitario, squadra della massima serie boliviana, si è presentato sul campo dell'Oriente Petrolero con una divisa troppo simile nei colori a quelle della squadra di casa, così secondo l'arbitro almeno. Per risolvere il problema i magazzinieri hanno comprato uno stock di divise dello Stoccarda al mercato vicino allo stadio, con un solo problema: mancava il numero 10. Il match è poi finito 4-0 per l'Oriente Petrolero.

Decisamente meglio è andata al FC Chiasso di mister Zambrotta nell'ultimo turno di campionato in casa del Le Mont, Challenge League svizzera. Anche in questo caso la società rossoblù ha sfiorato la sconfitta a tavolino presentandosi sul terreno di gioco con la sola divisa da trasferta, ovvero bianca come quella del Le Mont. Inaccettabile per l'arbitro, che ha però permesso al Chiasso di disputare la partita con le maglie blu del FC Baulmes, una squadra locale. Il campo in questo caso ha sorriso agli ospiti che hanno strappato una preziosa vittoria per 1-0 con rete di Regazzoni.