Stati Uniti, Mls: Giovinco miglior giocatore della stagione

Stagione da incorniciare per Giovinco , che al primo anno in Mls ha già conquistato gli Stati Uniti nonostante il suo Toronto sia stato eliminato al primo turno dei playoff per il titolo. L'ex attaccante della Juve , dopo essersi laureato capocannoniere (22 gol) e aver vinto il premio di miglior debuttante dell'anno, ha infatti conquistato anche il "Landon Donovan Mvp Award", ovvero il trofeo di miglior giocatore in assoluto del campionato statunitense.

"Sono molto orgoglioso e onorato di ricevere il premio di Mvp - è il commento della Formica Atomica -. Sono soddisfatto della mia stagione personale e non vedo l'ora di chiudere la prossima in un modo ancora migliore per il Toronto. Sono molto felice e contento di aver scelto questa città come la mia nuova casa, come tutti possono notare dalle mie prestazioni sul campo. Spero davvero di rimanere qui più a lungo possibile e spero un giorno di portare il titolo a Toronto e ai nostri tifosi".