Stasera Juve-Milan, un big match dai due volti 

11:21 - Un big match dai due volti allo Stadium: sono passati i tempi quando Juve-Milan valeva lo scudetto. Ora a lottare per il titolo ci sono solo i bianconeri che battendo i rossoneri vedrebbero aumentare momentaneamente il vantaggio sulla Roma a 10 punti. Non male dopo 22 giornate. Dall'altra parte la squadra di Inzaghi si trova a dover fare i conti con una dimensione nuova e sognare nell'impresa a Torino. Per Pippo serve una vittoria salvapanchina.

All'andata la Juve ha sbancato a San Siro con un gol di Tevez e fu la prima frenata della stagione del Milan che sognava di lottare per lo scudetto. Ora un girone più tardi, Allegri, il grande ex, è sempre là in alto mentre Pippo è precipitato in basso con anche la Champions League che è diventata un miraggio lontano. Ai rossoneri potrebbe bastare anche un pareggio giocando bene, lo ha detto Tassotti. Segno ulteriore che i tempi sono cambiati.

Nel big match c'è anche la sfida dei goleador: Tevez contro Menez. L'argentino guida la classifica marcatori con 13 gol, ma non è al meglio per un virus influenzale. A meno di clamorosi colpi di scena sarà della partita perché per Allegri è insostituibile. Insostituibile lo è anche il francese per Inzaghi: con i suoi 12 gol ha portato molti punti alla causa rossonera. Si attende una partita spettacolare e ricca di gol, con due bomber così tutto è più facile.