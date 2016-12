Stankovic lascia l'Inter: "Mi aspettano nuove sfide"

Dejan Stankovic, 38 anni, ha giocato nell'Inter per dieci stagioni, dal 2004 quando arrivò Mancini fino al 2014, protagonista di tutti i successi dell'era Mancini-Mourinho e poi dei trofei vinti con Rafa Benitez e Leonardo. Nel 2014, l'addio al calcio e l'inizio della carriera da allenatore, come vice di Stramaccioni all'Udinese nel 2014-15. La scorsa estate, Mancini lo ha voluto accanto a sé nel ruolo di club-manager.



Ivan Ramiro Cordoba, 40 anni, è arrivato all'Inter a gennaio 2000 e ha giocato fino al 2012, vincendo anche lui tutti i trofei che ha conquistato Stankovic. Dal 2012 al 2014, Moratti lo aveva promosso al ruolo di team manager. A luglio 2014, Cordoba ha lasciato il club nerazzurro ("ma conto di tornarci presto, aveva detto"), per studiare management alla Bocconi e diplomarsi a Coverciano come direttore sportivo.