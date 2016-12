Stankovic in esclusiva: "Mancini sarà qui anche l'anno prossimo"

"L' Atletico Madrid è favorito per la Champions, Simeone si inventa sempre qualcosa di nuovo". Il pronostico di Stankovic è chiaro, ma nessun accostamento all' Inter per il Cholo: "Non è giusto parlarne adesso né per lui né per Mancini . C'è Inter-Napoli che sarà una gara fondamentale per noi". Il serbo punta su Mancini : "Roberto ha sposato il progetto dell' Inter , sono convinto che sarà qui anche l'anno prossimo".

Dopo il sorteggio Dejan Stankovic ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "La favorita per la Champions? L’Atletico Madrid può mettere in difficoltà chiunque. E’ una squadra molto organizzata, che gioca bene e poi Simeone tira sempre fuori qualcosa di nuovo. Futuro nerazzurro per il Cholo? In questo momento è l’allenatore dell’Atletico Madrid e sta pensando al suo finale di stagione, così come Mancini sta preparando la gara col Napoli. Non mi sembra il caso di parlare di questa cosa.



Inter-Napoli gara decisiva per il terzo posto? Direi che sarà una gara fondamentale. Ho visto i ragazzi e si stanno preparando al meglio: sarà l’occasione per fare una bellissima partita. Mancini verrà riconfermato? Roberto ha sposato il progetto dell’Inter, sta lavorando con uno splendido gruppo e sono convinto che sarà qui anche l’anno prossimo. I motivi del calo nel girone di ritorno? All’inizio della stagione eravamo in testa e facevamo risultati. A gennaio abbiamo avuto in calo ma vedremo alla fine dove saremo. Il terzo posto è difficile ma fino a che la matematica non ci condanna non è impossibile. Se dovessimo arrivare quarti non sarebbe un dramma, torneremmo comunque in Europa. Abbiamo ancora sei partite per chiudere bene il campionato.



Yaya Tourè potrebbe arrivare il prossimo anno? Anche lo scorso anno doveva arrivare e poi non è successo. Aspettiamo il mercato, ci sarà da divertirsi. Leggo nomi accostati all’Inter ma vedremo. C’è molta differenza tra parlare e chiudere le trattative".