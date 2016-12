Stangata Mariga: fa sanguinare l'arbitro con una stretta di mano

L'ex centrocampista di Inter e Parma McDonald Mariga si è reso protagonista di un atto curioso, ma che di sicuro non è piaciuto al direttore di gara. Il kenyota, in forza al Latina , è infatti stato squalificato per 5 turni per avere stretto in modo troppo vigoroso la mano destra all'arbitro facendolo addirittura sanguinare . Immediatamente è arrivata l'espulsione da parte del fischietto Ivano Pezzuto e ora anche la stangata del giudice sportivo.

Per Mariga anche l'aggravante di "epiteti insultanti".



Stop di 3 giornate per Cutolo (Entella) "per avere colpito violentemente con una manata al volto un avversario". Due turni di stop a Bessa del Como "per avere rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa".



Sono invece 12 i calciatori fermati per un turno: Esposito (Latina), Garofalo (Novara) Mazzitelli (Brescia), Odjer (Salernitana), Verre (Pescara), De Luca (Bari), Mazzoni (Ternana, Paghera (Avellino), Rizzo (Perugia), Salifu (Brescia), Scognamiglio (Trapani), Sestu (Entella). Tra gli allenatori, due giornate al tecnico del Latina, Carmine Gautieri. Un turno di stop all'allenatore dell'Ascoli Devis Mangia per aver proferito un'espressione blasfema.