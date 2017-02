Moviola extra, due giorni dopo. Tanto per tenere al caldo il rovente dopo-partita dello Stadium. Moviola extra, perché è l'Inter ad aver "scoperto" (diciamo scoperto) le immagini, che nella produzione della partita in diretta non si sono viste poiché andava in onda il replay. Immagini intorno alle quali si possono aggiungere discussioni e "veleni" su quanto è già acaduto e risaputo, e che è già abbastanza.



Il filmato, proposto da VideoInter.it, si riferisce al 24' del secondo tempo, dopo un fischio per fuorigioco di Perisic nei pressi della trequarti juventina, alla sinistra della porta difesa da Gigi Buffon. La punizione è battuta da Alex Sandro, che dà la palla a Chiellini e costui la indirizza a Buffon, sbagliando la mira e servendo Icardi. libero di andare da solo verso il portiere juventino. Chiellini a quel punto alza il braccio. E l'arbitro Rizzoli, che sta guardando, ferma tutto e fa ribattere la punizione. Protesta Icardi, protesta Perisic, protesta Pioli in panchina, come a dire: perché l'arbitro ha fermato il gioco? Per quale motivo?

Palla in movimento, si dirà. Può essere. La punizione viene ribattuta, la partita ricomincia. Il dopo-partita, beninteso, non si ferma. Siamo a 48 ore dall'evento. Ci aspetta ancora qualcosa.