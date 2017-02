Stadio-Roma, Zingaretti: "Il no del Campidoglio è uno sgarbo"

E' arrivato come uno schiaffo il no del Campidoglio al progetto del nuovo stadio della Roma. Una parere negativo commentato così dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti: "Sono colpito e purtroppo anche preoccupato da quello che si può anche raccontare come uno sgarbo, non istituzionale ma al sistema: ovvero chiedere la proroga di 30 giorni della Conferenza dei servizi e la mattina dopo dare parere negativo al progetto".